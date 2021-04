China verzeichnet heute früh einen weiteren Handelstag mit Verlusten. Die Anleger erwarten, dass die PBoC weitere Liquidität aus dem Markt nehmen wird. Die anderen Börsenplätze in der Region entwickelten sich dagegen positiv, wobei insbesondere Sidney und Seoul mit höheren Gewinnen in den Benchmarks auf sich aufmerksam machen. Die wichtigsten Futures notieren heute vor Börseneröffnung in Europa alle mehr oder weniger unverändert.Anzeige:Frankfurt stand am Dienstag noch ganz im Bann der starken Eröffnung der Wall Street am Montag. Alle deutschen Benchmarks zogen mit und schlossen deutlich im Plus. Die leichten Abgaben in New York setzten dann auch erst nach Börsenschluss in Europa ein. Der DAX war am Dienstag der Tagessieger und konnte sich um 0,70 % auf 15.212,68 Punkte steigern. Auch der SDAX legte um 0,64 % auf 15.836,49 Punkte zu und der MDAX verbesserte sich um 0,54 % auf 32.465,47 Punkte. Der TecDAX hinkte mit einem kleineren Plus von 0,35 % hinterher und schloss bei 3.455,84 Punkten.

