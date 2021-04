Lingen/Norderstedt (ots) - EMP, Europas Nummer 1 E-Commerce Company in Rock & Entertainment Merchandising, hat sich mit dem etablierten Modelabel CHIEMSEE zusammengetan, um innerhalb der aufstrebenden Streetwear-Eigenmarke RED by EMP eine gemeinsame Kollektion zu präsentieren. Eine Kooperation, die auf den ersten Blick überraschend scheinen mag, bei genauerem Hinsehen aber nur konsequent ist, haben EMP und CHIEMSEE doch traditionell vieles gemeinsam. Jede der beiden international erfolgreichen Marken war bereits im Ursprung ein Herzensprojekt - EMP quasi als Wohnzimmergründung durch den jungen Metalhead Felix Lethmate, der den Fans eine One-Stop-Solution fürs geliebte Kulturgut geben wollte; CHIEMSEE als Moderevolution der surf-verrückten Brüder Christoph und Martin Imdahl, die ihrer Liebe zum Boardsport auch im Alltag Ausdruck verleihen wollten. EMP wie auch CHIEMSEE waren zum Start in den bunten, wilden Achtzigern also durch unkonventionelle wie rebellische Ansätze geprägt: Während die ersten CHIEMSEE-Fans die Surfer und gebräunten Sunny Boys mit Sand unter den Füßen und einer unbeschwerten Lebenseinstellung waren, zog EMP den meist schwarz gekleideten Metalhead und leidenschaftlichen Konzert- und Festivalgänger magisch an. Beide trugen stark dazu bei, dass das einst so Rebellische in der Gesellschaft akzeptiert und schließlich salonfähig wurde und setzten so bereits früh Maßstäbe. Trotz zunehmender Öffnung für weitere Zielgruppen konnten sie über die Jahre einen festen Bund mit ihrer Kundschaft knüpfen - ein Familiengefühl, das bis heute anhält und viele Fans schon ihr Leben lang begleitet.



Für Outdoor- und Sportfreunde unter den Kulturliebhabern gibt es bei www.EMP.de/search?q=CHIEMSEE (https://www.emp.de/search?q=CHIEMSEE) ab sofort eigens designte Kleidungsstücke unter dem Label RED X CHIEMSEE zu kaufen. Ob Strandkleid im angesagten Batik-Design, Sport- und Badebekleidung oder lässige Streetwear samt passenden Accessoires wie Rucksack oder Handtasche - die bunte Auswahl bietet für jeden Anlass das passende Statement. Damit bleiben sich beide Unternehmen gleichermaßen treu und präsentieren eine qualitativ hochwertige Kollektion zu einem attraktiven Preis unter Wahrung hoher Standards. So ist es den Designern wichtig, einen aktiven Lifestyle zu bedienen, der von Gemeinschaftsgefühl und Lebensfreude genauso geprägt ist wie vom Umweltbewusstsein einer jungen Generation, die hier und heute ihre eigene Identität und Freiheit auslebt. Auch deshalb ist die neue Kollektion nachhaltig produziert - dabei kommen verstärkt auch Materialien wie etwa Bio-Baumwolle oder recyceltes Polyester zum Einsatz und einzelne Produkte sind mit dem Grünen Knopf zertifiziert. CHIEMSEE engagiert sich in den jeweiligen Produktionsländern vielfältig und legt großen Wert auf Umweltschutz sowie auf ausgewählte und glaubwürdige Siegel. Und auch EMP beweist durch diverse Kooperationen und Initiativen seit einiger Zeit, dass sich der Lifestyle "Live Loud" und Nachhaltigkeit keineswegs gegenseitig ausschließen. Das Sortiment nachhaltiger Merchandise-Artikel wächst stetig und Kooperationen mit Sea Sheperd, Viva con Agua, der Hardcore Help Foundation und weiteren gehören zum Unternehmensmodell. So werden zunehmend Produkte bei EMP mit dem hauseigenen Siegel EMP Sustainable Production oder durch Oeko-Tex gekennzeichnet, wodurch die Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Sozialstandards sowie der Arbeitsschutz- und Sicherheitsgesetze in den jeweiligen Produktionsländern gewährleistet sind. Hinsichtlich der Qualität eint die Marken also Nachhaltigkeit als ein zentraler Anspruch. Schon seit Jahren arbeiten sowohl EMP als auch CHIEMSEE mit Hochdruck an einer entsprechenden Optimierung der jeweiligen Produktions- und Lieferketten und verpflichten sich globaler Verantwortung und Solidarität.



Pressekontakt:



Pressekontakt:

Sonja Schlicht, +4951116998916, sonja@cmm-marketing.com

J.M. Uhlig, +4951116998918, morti@cmm-marketing.com



Original-Content von: E.M.P. Merchandising HGmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64581/4883169

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de