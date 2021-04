Der Kupfer-Gold-Developer Doré Copper Mining wird langsam von den Analysehäusern entdeckt. So gibt Cormark Securities in einer ersten, ausführlichen Research-Studie ein Kursziel von zwei kanadischen Dollar für die Aktie aus. Damit hat die Aktie das Potenzial für einen Verdoppler.

Doré Copper Mining: Chance auf einen Verdoppler!

Mit eine Börsenwert von unter 60 Mio. kanadischen Dollar (CAD) gehört Doré Copper Mining (1,01 CAD | 0,66 EUro; CA25821T100) zu den Leichtgewichten im Kupfersektor. Allerdings sind die Kanadier auf dem besten Weg, zügig in Produktion zu gehen. Vorstandschef und MItgründer Ernest Mast peilt dies im besten Fall Ende 2023, spätestens aber im 1. Halbjahr 2024 an. Zur Verfügung stehen mehrere Vorkommen - fast alle mit Ressourcen und Infrastruktur - im Chibougamau Mining Camp in der Provinz Québec sowie eine eigenen Verarbeitungsanlage. Dementsprechend dürften sich die Kosten für die Produktionsaufnahme mit rund 120 Mio. CAD in Grenzen halten. Damit ist Doré Copper Mining viel weiter als die meisten, zum Teil bereits hochgejazzten Kupfer-Explorer-Aktien.

12 Jahre Minenleben, niedrige Produktionskosten für Kupfer und Gold

Diese niedrige Bewertung und der fortgeschrittene Status scheinen auch die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...