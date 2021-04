Der chinesische E-Scooter-Hersteller Niu hat am Mittwoch seinen ersten elektrischen Tretroller vorgestellt. Der soll ausdrücklich auch den europäischen Markt bedienen und ab Juli ausgeliefert werden. Es ist eine Premiere für Niu. Das Unternehmen, das sich bisher mit elektrischen Mopeds einen Namen gemacht hat, baut für Nordamerika und Europa jetzt seinen ersten elektrischen Tretroller unter dem Namen "Niu Kick Scooter". Sommer 2021: Niu E-Tretroller kommen nach Deutschland Schon ab Juni soll der Tretroller im Online-Vorverkauf auch in Deutschland zu bestellen sein. Die so georderten Modelle ...

