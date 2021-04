SAN ANTONIO, April 07, 2021.



In seiner Keynote-Präsentation rückt Gastredner Bill Martorelli von Forrester einige Mythen rund um die Cloud zurecht und beleuchtet die Zukunft des Cloud Computing. Dabei behandelt er folgende Themen:

Bei der Entscheidung, welche Cloud-Technologie die richtige ist, geht es eher um ein "und" als um ein "oder".

Ob es ihnen bewusst ist oder nicht (oft ist das nicht der Fall) - die meisten Unternehmen arbeiten bereits mit einer hybriden oder Multicloud-Umgebung.

Die Private Cloud unterstützt viele hochmoderne Cloud-Technologien wie Serverless und Container.

Warum Unternehmen bei ihrem Wechsel in die Cloud die gesamte Cloud im Blick haben sollten. Nur so finden sie für jeden Workload die passende Cloud.

Im Anschluss an die Keynote folgt eine Podiumsdiskussion, in der Martorelli die angesprochenen Themen und die Rolle der Private Cloud in der Zukunft des Cloud Computing zusammen mit anderen Experten erörtert.



Moderator:

Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist, Rackspace Technology



Referenten:

Bill Martorelli - Principal Analyst, Forrester

Dan Lieberman - Senior Global Solutions Director, Dell Technologies

Eric Miller - VP, Private Cloud, Rackspace Technology

Taylor Bird - VP, Technical Strategy, Rackspace Technology

Um sich für das Webinar What Your Cloud Strategy May Be Overlooking anzumelden, besuchen Sie https://www.brighttalk.com/webcast/17680/477829

