Im ersten Quartal legt der Umsatz von Shop Apotheke um 22,5 Prozent auf 284 Millionen Euro zu. In der DACH-Region gibt es ein Plus von 15 Prozent, hier geht es von 201 Millionen Euro auf 231 Millionen Euro nach oben. In Belgien, Frankreich, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...