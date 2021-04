Seit Februar ist Elon Musks Satelliteninternet Starlink auch in Deutschland als Beta verfügbar - für stolze 99 Euro im Monat. Günstigere Optionen durch gestaffelte Preismodelle sind offenbar nicht geplant. Mit der Satellitenflotte Starlink hat SpaceX-Gründer Elon Musk Großes vor: Bis 2027 sollen insgesamt fast 12.000 Satelliten im Erdorbit dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich auf das Internet zugreifen können; auch in entlegenen Gebieten und auf See. Starlink plant momentan keine gestaffelten Preismodelle Starlink wird in naher Zukunft vermutlich keine gestaffelten Preismodelle für ...

