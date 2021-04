Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach den neuerlichen Rekorden am Ostermontag bewegte sich der Dow Jones gestern kaum vom Fleck. Am Ende des Tages ging er 0,3 Prozent leichter aus dem Handel. Der S&P 500 hingegen markierte auch gestern wieder ein neues Rekordhoch. Bei den Einzelthemen geht es heute um Shop Apotheke, HelloFresh, Cliq Digital und Qiagen. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.