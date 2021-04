Ab dem 19. April kann sich in den USA jeder Bürger ohne irgendwelche Reihenfolgen und Einschränkungen impfen lassen. Bis Mitte Juni sollte die Pandemie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten somit seinen Schrecken verloren haben und das Leben in die Straßen, Kaufhäuser, Theater, Museen, Parks etc. zurückkehren. Gute Perspektiven für die Aktienmärkte, was auch durch einige aktuelle Quartals- und Vorabzahlen untermauert wird. So hat Samsung starke Zahlen für das erste Quartal in Aussicht gestellt. Auch BYD konnte mit sehr guten Ergebnissen überzeugen. Das spricht für eine starke neue Berichtssaison. Zeit, sich noch ein paar verspätete "Ostereier" ins Nest zu legen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.