Erfurt (ots) - KiKA ist stark ins neue Jahr gestartet und führt weiter das Kindersegment an. Das erste Quartal schließt der Kinderkanal von ARD und ZDF mit 16,5% ab und ist auch in allen Altersgruppen Marktführer - im Vorschulsegment mit 21,7%, bei den 6- bis 9-Jährigen mit 17,5% und bei den Preteens mit 10,5%.*"Besonders stolz sind wir, dass es uns gelingt, auch viele Preteens mit den KiKA-Angeboten erfolgreich zu erreichen. So konnte KiKA im März, unter den Free-TV-Anbietern alleinig, zweistellige Quoten bei den Zehn- bis 13-Jähren im Linearen verzeichnen", betont KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Besonders intensiv werden zudem die digitalen KiKA-Touchpoints genutzt. Im ersten Quartal waren 'Schloss Einstein','Dein Song' und "Die Mädchen-WG" auf kika.de und im KiKA-Player sehr stark gefragt, aber auch Wissensangebote wie beispielsweise "logo!" und die 'Checker-Welt'."kika.de, KiKA-Player, HbbTV, kikaninchen.de und KiKANiNCHEN-AppDie Zugriffe auf die digitalen KiKA-Plattformen erhöhten sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um über 40%. Den März 2021 schlossen die nonlinearen Ausspielwege mit 9 Millionen Visits ab - damit erzielten sie in beiden Kategorien die drittbesten Werte nach den Rekord-Monaten April 2020 und Januar 2021. Im Januar wurde mit 9,9 Millionen Visits der Vorjahreswert fast verdoppelt.**Starke Premieren mit berühmten PersönlichkeitenZu Jahresbeginn reiste Promireporterin Clarissa wieder mit ihrer Zeitmaschine in die jeweilige Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte: Das KiKA-Geschichtsformat "Triff..." (KiKA/WDR/HR) erzielt mit neuen Folgen im Januar und Februar einen durchschnittlichen Marktanteil von 19,9%.* Fast 50.000 Mal abgerufen wurden die Online-Only-Folgen von "Triff berühmte Künstlerinnen" (KiKA).*** Die Premiere der 1. Staffel der CGI-Animationsserie "Leo da Vinci" (HR), in der man das Universalgenie als Fünfzehnjährigen mit vielen erfinderischen Ideen und Tatendrang erlebt, erzielte durchschnittlich 31,5% Marktanteil in der KiKA-Zielgruppe.2 Digital waren die Videos ebenfalls sehr beliebt und generierten auf den KiKA-Onlineplattformen über 415.000 Starts.****"Songwriter*in des Jahres" mit Voting-RekordEinzigartige Kompositionen aus Rock, Pop und Jazz bis hin zu Hip-Hop gab es im Februar und März in der 13. Staffel von "Dein Song" (ZDF). In 16 Doku-Folgen, die bei den Drei- bis 13-Jährigen einen Marktanteil von 24,2% erzielten, wurden 14 junge Songwriter*innen und zwei Songwriting-Duos im Wettbewerb um den Titel "Songwriter*in des Jahres" 2021 begleitet. Die Finalshow am 22. März live aus Leipzig erzielte 29,5% Marktanteil und auf kika.de beteiligten sich über 271.000 Nutzer*innen am Voting und verhalfen so der 15-jährigen Nachwuchskomponistin Sarah aus Bocholt im Westmünsterland zum Sieg.* Auf den digitalen KiKA-Angeboten wurden die Doku-Folgen und weiterer Content wie die Musikvideos im Ausstrahlungszeitraum über 1,3 Millionen Mal wiedergegeben.**** Auf dem KiKA-YouTube-Channel erzielten die "Dein Song"-Inhalte ebenfalls fast eine Million Videoabrufe.50 Jahre "Die Sendung mit der Maus"Die Geburtstagssendung am 7. März sahen bei KiKA 1,1 Millionen Zuschauer*innen ab drei Jahren. Damit erreichte die insgesamt 2309. Ausgabe, in der sich alles um die Zukunft drehte, einen beachtlichen Wert von 7,3% im TV-Gesamtmarkt.* Die zum Programmschwerpunkt gehörenden Videos generierten in der Jubiläumswoche insgesamt über 90.000 Videoabrufe.****Film-Erfolge zu OsternAuch am vergangenen Osterwochenende konnte sich KiKA als Marktführer im Kindersegment behaupten. Besondere Highlights waren "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planten" (BR) am Karfreitag mit starken 21,0% Marktanteil bei den Drei bis 13-Jährigen und der "Der kleine Rabe Socke 2" (ZDF) mit 19,2%.*Weitere Informationen und Fotos finden registrierte Nutzer*innen im KiKA-Kommunikationsportal auf kommunikation.kika.de.Quellen:* Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2021-31.03.2021**Quelle: IVW/INFOnline, Basis: SZMnG, stationäre und mobile Angebotsteile, Visits. Für Wiedergaben: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, Zensusreportingtool, Basis: Global Streamviews, browserbasierte Abrufe.*** AT Internet, Basis: Visits. / 3 IVW/INFOnline, Basis: SZMnG, stationäre und mobile Angebotsteile, Visits im Zeitraum 06.01.-24.02.2021. AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, Zensusreportingtool, Basis: Global Streamviews, browserbasierte Abrufe.****AT Internet, Basis: Visits. / 3 IVW/INFOnline, Basis: SZMnG, stationäre und mobile Angebotsteile, Visits. AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, Zensusreportingtool, Basis: Global Streamviews, browserbasierte Abrufe.