Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Cars hat im ersten Quartal 2021 weltweit rund 59.000 elektrifizierte Autos verkauft, darunter mehr als 16.000 vollelektrische Pkw. Das entsprach einem Anteil von rund zehn Prozent am Gesamtabsatz, in Europa lag der Anteil der E-Autos und Plug-in-Hybride am Absatz sogar bei über 25 Prozent. Für die kommenden Quartale rechnet Mercedes-Benz Cars mit einem weiter wachsenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...