Mit Börseneröffnung der Wall Street am 29.03. allokierten wir gegen Liquidität die Aktie des insgesamt klar defensiv und wachstumsstetig ausgerichteten US-amerikanischen Traditionskonzerns ARTHUR J. GALLAGHER & CO. / AJG (US3635761097) neu in unserem Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG.AJG ist ein internationaler Versicherungsmakler, Anbieter von Risikomanagement und Investor in "clean coal" durch eine Beteilung von 46,5 % an Chem-Mod LLC. "Clean coal" ist Kohle, die chemisch verfeinert wird, damit diese sauberer verbrennt. Dieser Wirtschaftszweig wird von der US-Regierung stark subventioniert.74 % der Umsätze erzielte AJG in 2020 in ihrem weitaus dominierenden Versicherungsmaklergeschäft und weitere 14 % im zweiten Standbein des finanztechnischen Risikomanagements. 12 % entfielen auf Umsätze im Zusammenhang mit verfeinerter Kohle und unternehmenseigene Umsätze (Corporate).

