In der Coronakrise setzen zahlreiche internationale Investoren auf sichere Häfen wie etwa USA, Kanada und Deutschland und kehren China den Rücken. Von dieser Tendenz profitiert auch Österreich. Es kehrte in den internationalen Vertrauensindex für Direktinvestitionen (FDI, Foreign Direct Investments) der Unternehmensberatung Kearney zurück und belegt dort Rang 19. China hingegen rutschte in dem FDI-Ranking ...

