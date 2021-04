In den zurückliegenden Tagen und Wochen konnte der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell mit einigen guten News aufwarten. So auch am Dienstag. Bei der jüngsten Order handelt es sich beim Auftraggeber um ein europäisches Forschungszentrum, welches in Zukunft auf die Technologie von PowerCell setzt.Im Konkreten sollen die Skandinavier mehrere MS-100-Brennstoffzellensysteme für die nicht-kommerzielle Nutzung liefern. Diese dienen der Luft- und Raumfahrtantriebsforschung. Den Auftragsgegenwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...