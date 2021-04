Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) - - Der CUPRA Born durchläuft vor seiner Markteinführung letzte Wintertests in der Nähe des Polarkreises



- Mehr als 1.000 Tests, in denen Ingenieure seine Spitzentechnologie, Dynamik und seinen Komfort auf die Probe stellen



Winterzeit nur wenige Kilometer vom Polarkreis entfernt. Temperaturen von 30 Grad unter Null und ein Rundkurs auf einem 6 km2 großen gefrorenen See. Die CUPRA-Ingenieure haben zwei Jahre in dieser rauen Umgebung verbracht und modernste Technologie eingesetzt, um die Entwicklung des CUPRA Born auf das höchste Niveau zu bringen.



- Elektrische Leistung bei extremer Kälte.

Original-Content von: CUPRA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129802/4883445

