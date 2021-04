Star-Geologe Quinton Hennigh von Novo Resources hat einen neuen Liebling in Nordamerika. Der Australier hat den Aktivisten Crescat dabei beraten, bei Maritime Resources einzusteigen. Hennigh erwartet in diesem Jahr signifikante Fortschritte bei dem Gold-Developer und sieht weit größeres Potenzial für die Goldproduktion und die Aktie.

Quinton Hennigh: eine lebende Mining-Legende!

Im Fall von Quinton Hennigh kann man wohl von einer lebenden Legende sprechen. Der Australier gilt als einer der größten Gold-Entdecker in der Branche. Seine Karriere begann der Geologe vor mehr als 30 Jahren bei großen Unternehmen wie Newcrest und Newmont. Später dann entdeckte er das 5 Mio. Unzen-Vorkommen Springpole im Red Lake-Distrikt. Berühmt wurde er aber vor allem durch seine letzten zwei Streiche. So drängte er Kirkland Lake Gold dazu, das Forsterville-Vorkommen zu kaufen und zu entwickeln. Heute handelt es sich um die hochgradigste Goldmine der Welt, Kirkland Lake ist dadurch zu einem der Top-Goldproduzenten aufgestiegen. In seiner Heimat gelang ihm aber ein weiterer Coup. Mit Novo Resources, wo er heute noch Chairman (Aufsichtsratschef) ist, entdeckte er eines der spannendsten Goldvorkommen des 5. Kontinents.

Hennigh sieht reichlich Potenzial bei Maritime Resources

Nebenbei berät Hennigh den aktivistischen Fonds Crescat, der unter anderem mit dem Investment ...

