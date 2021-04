(shareribs.com) New York 07.04.2021 - Das US-Infrastrukturprogramm der neuen Regierung soll in den nächsten acht Jahren rund zwei Billionen US-Dollar kosten und den Umbau des Individualverkehrs im Land fördern. Dazu sollen auch direkte hohe Subventionen für E-Autos genutzt werden. Subventionen für den Kauf von E-Autos sind derzeit das Mittel der Wahl, um die noch teuren Fahrzeuge leichter an die Kunden*innen ...

