Vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank haben sich die New Yorker Aktienindizes im frühen Mittwochshandel nur wenig von der Stelle bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial kommt aktuell mit plus 0,1 Prozent nur wenig voran. Der marktbreite S&P 500 schlägt sich mit einem plus von rund 0,2 Prozent etwas besser. Beide Indizes bleiben damit aber in der Nähe ihrer Rekordstände.Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung könnte im späten Aktiengeschäft noch für Bewegung sorgen. ...

