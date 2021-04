Solothurn (ots) - Im Solothurner Rothus Verlag sind am 1. April 2021 zwei neue Wanderbücher erschienen. Die Autoren Jochen Ihle und Toni Kaiser, beide Redaktoren der Zeitschrift "Wandermagazin SCHWEIZ", verführen zu Wanderungen am Wasser, und Fritz Hegi, bestens bekannt unter dem Namen "WanderFritz", weckt mit seinen Genusswanderungen die Lust auf entspanntes Wandern in allen Landesteilen.77 erfrischende ErlebnisseDas Wandern an einem Fluss oder einem Bergbach entlang hat etwas ungemein Entspannendes, die Bewegungen des fliessenden Wassers etwas Faszinierendes. Je nach Gelände sind die Geräusche plätschernd, murmelnd, gurgelnd, tosend. Und wie ist das herrlich, wenn auf einer Wanderung plötzlich ein gischtspritzender Wasserfall auftaucht oder gar ein pittoresker Bergsee, in dessen kühlem Nass man die Füsse baumeln lassen und den überhitzten Körper erfrischen kann.Die 77 schönsten Wanderungen am Wasser führen zu Seen und Wasserfällen, zu Quellen und durch Schluchten, an Bächen und an Flüssen entlang. Die Wanderungen erstrecken sich über das ganze Land und reichen vom einfachen Spaziergang bis zur anspruchsvollen Bergtour.Jochen Ihle, Toni Kaiser: Die 77 schönsten Wanderungen am Wasser. 184 Seiten, 12,2 x 21 cm, CHF 21.90, ISBN 978-3-03865-057-7.88 Wanderungen mit GenussWenn Fritz Hegi jede Woche mit seiner Gruppe wandert, ist von vorneweg klar: Es wird eine gemütliche Tour werden, die in Sachen Ausdauer und Können seinen Wanderfreunden entspricht. Gemütlich heisst: nicht über drei bis vier Stunden Wanderzeit, nicht mehr als 400 Höhenmeter Auf-/Abstieg, vor dem Loswandern Kaffee-Gipfeli geniessen und unterwegs oder zum Ende der Tour auf ein Mittagessen in einer (Berg-)Wirtschaft einkehren.Fritz Hegi hat während vieler Jahre für das "Wandermagazin SCHWEIZ" Seniorenwanderungen verfasst. Die 88 schönsten Genusswanderungen mit WanderFritz sind eine Auswahl aus seinem umfangreichen Wanderleben.Fritz Hegi: Die 88 schönsten Genusswanderungen. 212 Seiten, 12,2 x 21 cm, CHF 24.90, ISBN 978-3-03865-058-4.Beide Wanderbücher beinhalten neben den ausführlichen Tourenbeschreibungen mit Wanderkarten, Höhenprofilen sowie weiteren Ausflugstipps auch jeweils einen Gutschein über CHF 10.- für den "Wandershop SCHWEIZ".Pressekontakt:Rezensionsexemplare erhältlich bei: Rothus Verlag, Schöngrünstrasse 2, 4500 Solothurn, Telefon: +41 32 626 40 30, E-Mail: info@rothus.chOriginal-Content von: Wandermagazin SCHWEIZ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003502/100868408