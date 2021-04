Der englische Elektrolyse-Spezialist AFC Energy scheint die Korrektur vorerst beendet zu haben. Der jüngste charttechnische Aufwärtstrend wurde am Dienstag mit einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) untermauert. Vor dem Hintergrund der Extreme E Championship in Saudi-Arabien hat man mit Altaaqa eine langfristige Partnerschaft verkündet.Beide Unternehmen beabsichtigen Lösungen zur emissionsfreien Stromerzeugung mit Wasserstoff in Saudi-Arabien und dem gesamten Nahen Osten zu entwickeln. ...

