Die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat befindet sich weiterhin in der Konsolidierungsphase. Seit knapp Jahr tendiert das Papier eher seitwärts und notiert immer noch rund 50 Prozent unter dem Rekordhoch. Nun gibt es endlich positive Nachrichten.Wie heute bekannt wurde, möchte Beyond Meat eine neue Produktionsstätte in der Nähe von Shanghai in China eröffnen. Das wäre zugleich die erste Fabrik des Unternehmens außerhalb der USA.Der Fleischersatzhersteller will mit der neuen Fabrik den ...

