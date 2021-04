Road Town (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Formulafirst hat im Geschäftsjahr 2020 einen Verlust geschrieben. Dieser betrug nach Abzug der Minderheitsanteile 0,51 Millionen Franken nach einem Gewinn von 3,47 Millionen im Jahr 2019, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...