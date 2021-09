Road Town (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Formulafirst ist in der ersten Jahreshälfte 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Formulafirst weist in dem am Montagabend veröffentlichten Halbjahresbericht einen Gewinn in Höhe von 0,89 Millionen Franken aus. In der Vorjahrsperiode hatte die Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...