DJ MÄRKTE USA/Börsen treten vor Fed-Protokoll auf der Stelle

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert tendiert die Wall Street am Mittwoch im Verlauf. Teilnehmer berichten von einem zurückhaltenden Handel vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Dieses dürfte zeigen, wie die Notenbanker das Thema Inflation beurteilen und welches Tempo sie bei der konjunkturellen Erholung der US-Wirtschaft sehen.

Der Dow-Jones-Index sinkt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,1 Prozent auf 33.406 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert. Das gilt auch für den Nasdaq-Composite.

Die schnell voranschreitenden Impfungen in Kombination mit geldpolitischen und fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen tragen zu einer Erholung des Arbeitsmarktes und der Industrie bei, so ein Teilnehmer. Dies hätten die jüngsten Daten belegt, die teils deutlich über der Erwartung ausgefallen waren.

Einige Anleger sind aber weiter nervös, dass die Lockerung der Beschränkungen in Verbindung mit der aufgestauten Verbrauchernachfrage die Inflation in die Höhe treiben und die Fed dazu veranlassen könnte, die Zinsen früher als erwartet anzuheben. "Wenn man all das Geld sieht, das in das System und in die Taschen der Menschen gepumpt wurde, das aber bislang noch nicht ausgegeben wurde, dann weiß man, dass eine steigende Inflation irgendwann kommen wird", sagt Brian Walsh, leitender Finanzberater bei Walsh & Nicholson Financial Group.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist kurz. Die vorbörslich veröffentlichte Handelsbilanz für Februar wies ein höheres Defizit auf als erwartet.

Amazon-Aktie legt leicht zu - Bezos für höhere Unternehmenssteuer

Die Amazon-Aktie gewinnt 2,0 Prozent. Der Chef des Online-Riesen, Jeff Bezos, hat das von US-Präsident Biden angekündigte Infrastruktur-Programm begrüßt - und auch die geplante Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent zur Finanzierung. Amazon wird seit Jahren kritisiert, weil der Konzern wenig oder gar keine Unternehmensteuern zahlt.

Positiv werden die Zahlen der Kreuzfahrtreederei Carnival (+3,4%) aufgenommen. Die Gesellschaft hat zwar einen höheren Verlust ausgewiesen als erwartet, aber weniger Geld verbrannt als befürchtet.

Homology Medicines brechen um fast 18 Prozent ein. Der Gentechnikexperte will das Kapital erhöhen. Das Geld soll unter anderem zur Finanzierung klinischer Tests und zur Ausweitung der Produktionskapazitäten verwendet werden.

Beyond Meat verlieren 1,5 Prozent. Der Hersteller veganer Fleischersatzprodukte will in China eine eigene Produktionsstätte eröffnen.

Euro klettert kurzzeitig über 1,19 Dollar

Der Dollar neigt weiter zur Schwäche. Im Gegenzug überwindet der Euro zeitweise die Marke von 1,19 Dollar. Commerzbank-Analystin Esther Reichelt wertet dies als deutliches Zeichen, dass die Unsicherheit darüber zunimmt, wie es mit dem Währungspaar weitergeht. Das liege auch daran, dass ein Großteil der Hoffnungen auf einen von Staatshilfen und schnellen Impffortschritten unterstützten Wachstumsboom in den USA bereits eingepreist sei. Weitere und deutlichere Dollar-Gewinne wären nur gerechtfertigt, wenn dieser Boom auch zu steigenden Inflationsraten führen sollte, auf die die US-Notenbank dann mit höheren Zinsen reagieren müsste.

Die Ölpreise geben deutlicher nach. Zwar hat die staatliche Energy Information Administration einen Rückgang der US-Rohölvorräte gemeldet, doch stiegen die Lagerbestände an Benzin und Mitteldestillaten. Überdies schürten die jüngsten Rückschläge für den Astrazeneca-Covid-Impfstoff Befürchtungen, dass sich die Impfkampagnen und somit die Aufhebung der Lockdowns verzögern könnten, was wiederum die Nachfrage nach Öl beeinträchtigen dürfte.

Der Goldpreis gibt die Vortagesgewinne teilweise wieder ab. Auch hier werde auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung geschaut, heißt es. Gleiches gilt für den Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere gibt leicht nach auf 1,64 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.406,40 -0,07 -23,84 9,15 S&P-500 4.075,44 0,04 1,50 8,50 Nasdaq-Comp. 13.695,37 -0,02 -3,01 6,26 Nasdaq-100 13.612,09 0,25 33,63 5,62 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,15 3,2 5 Jahre 0,85 -2,4 0,87 48,6 7 Jahre 1,30 -2,8 1,33 65,5 10 Jahre 1,64 -1,5 1,66 72,4 30 Jahre 2,31 -1,4 2,32 66,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1889 +0,14% 1,1870 1,1837 -2,7% EUR/JPY 130,39 +0,05% 130,31 129,93 +3,4% EUR/CHF 1,1025 -0,31% 1,1039 1,1048 +2,0% EUR/GBP 0,8644 +0,64% 0,8606 0,8545 -3,2% USD/JPY 109,67 -0,10% 109,79 109,76 +6,2% GBP/USD 1,3756 -0,49% 1,3792 1,3853 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,5462 +0,05% 6,5443 6,5416 +0,7% Bitcoin BTC/USD 56.586,22 -2,30% 58.321,80 57.947,51 +94,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,27 59,33 -1,8% -1,06 +19,7% Brent/ICE 61,75 62,74 -1,6% -0,99 +19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.741,49 1.742,48 -0,1% -0,99 -8,2% Silber (Spot) 25,19 25,13 +0,3% +0,07 -4,6% Platin (Spot) 1.225,00 1.237,03 -1,0% -12,03 +14,5% Kupfer-Future 4,06 4,12 -1,5% -0,06 +15,1% ===

April 07, 2021 12:17 ET (16:17 GMT)

