Getragen von der letztwöchigen Outperformance unterdurchschnittlich konjunkturabhängiger Technologie- und sonstiger Wachstumsaktien entwickelte sich das derzeit entsprechend fokussierte Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG in der zurückliegenden Woche besser als der MSCI WORLD (Euro)-Index und legte auf gleicher Währungsbasis um + 1,7 % zu.Die Nettoperformance des Depots (vor Dividenden- und Zinserträgen) belief sich seit Auflage am 30.04.2019 per 04.04.2021 auf der Währungsbasis EURO damit auf + 21,8 %.Spitzenreiter der Depotentwicklung war die mit Börseneröffnung der Wall Street am 29.03. neu allokierte Aktie der führenden kanadischen Eisenbahn- und Schienenfracht-Gesellschaft CANADIAN PACIFIC RAILWAY / CPR (CA13645T1003), die im Wochenverlauf gleich um + 7,4 % hochschnellte.

