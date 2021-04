Der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi (KYG9830T1067), welcher für seine aggressive und erfolgreiche Expansionsstrategie mittlerweile bei der weltweiten Investorengemeinde gut bekannt ist, hat mit der Ankündigung, künftig auch E-Autos herzustellen, für reichlich Trubel am Kapitalmarkt gesorgt. So ließ Firmengründer Lei Jun kürzlich verlautbaren, dass er 10 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung und Fertigung eines eigenen, mit Strom angetriebenen Fahrzeugs investieren will, was in den kommenden Jahren zu noch mehr Konkurrenz in diesem attraktiven Marktsegment führen wird.Anzeige:Aus Anlegersicht müssen sich die Aktionäre von klassischen Herstellern wie Daimler (DE0007100000) und VW (DE0007664005) weniger Sorgen machen, da diese etablierten Player ohnehin gemessen am KGV und KUV vergleichsweise günstig gehandelt werden. Hingegen ist der künftige Markteintritt eher von Firmen wie Tesla (US88160R1014) und Nio (US62914V1061), die trotz der Konsolidierung in den vergangenen Wochen immer noch hoch bewertet sind, relevant, da bei diesen Titeln eine vergleichsweise starke künftige Expansion eingepreist ist, wobei selbst eine kleine Reduktion der Wachstumserwartungen zu erheblichen Veränderungen bei den langfristigen Bewertungsmodellen vieler Analysten führt.

