TAGESVORSCHAU: Termine am 08. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 08. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 02/21

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:00 LUX: Logwin, Hauptversammlung

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

17:00 DEU: Hapag-Lloyd Konzernchef Rolf Habben Jansen informiert online über aktuelle Lage in der Container-Schifffahrt und künftige Herausforderungen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Vestas, Hauptversammlung

FIN: Nokia, Hauptversammlung

FRA: Michelin, Investor Day

GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen

NOR: Storebrand, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/21

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/21

07:00 JPN: Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/21

08:00 DEU: Baugenehmigungen 01/21

08:00 ROU: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Handelsbilanz 02/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 11.3.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ Infektionsgeschehen

+ Debatte über schärfere Corona-Regeln

+ 16:00 Kultusministerministerkonferenz berät über weiteres Vorgehen an Schulen DEU: "Wirtschaftsgipfel" von Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit mehr als 40 Verbänden zur Lage in der Corona-Krise 11:00 DEU: Online-Pk Hannover Messe zur Digital-Edition 2021 und den Messe-Highlights. In diesem Jahr läuft die Weltmesse für Technologien, Innovationen und Automation in einem reinen Digitalformat vom 12. bis 16. April. USA: Fortsetzung Frühjahrstreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) - 5. bis 11.4.21 °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi