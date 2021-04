DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. April

=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen Januar *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/ 0,0% gg Vj *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 11. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 694.000 zuvor: 719.000 *** 16:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), PK des Lenkungsausschusses (IMFC) 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Southern Illinois University *** 18:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), Panel-Teilnahme von Fed-Chairman Powell, Eurogruppen-Chef Donohoe, IWF-Direktorin Georgieva und WTO-Präsidentin Okonjo-Iweala 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Wirtschaftsgipfel zur Corona-Krise, Berlin *** - US/Weltbank und IWF, Beginn virtuelle Frühjahrstagung (bis 11.4.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2021 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.