Die kanadische Atrium Mortgage Investment Corporation (ISIN: CA04964G1000, TSX: AI) schüttet für den Monat April 2021 eine Dividende von 0,075 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an ihre Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 12. Mai 2021 (Record date: 30. April 2021). Im Fiskaljahr 2020 betrug der Umsatz 65,02 Mio. CAD (Vorjahr: 66,17 Mio. CAD), wie am 9. Februar ...

