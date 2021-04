DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MICROSOFT - Microsoft steht vor einem wichtigen Auftrag im öffentlichen Sektor: Die Bundesregierung will mehrere Cloud-Dienste des amerikanischen IT-Konzerns testen. Das Bundesfinanzministerium sei beauftragt, "ergebnisoffene Verhandlungen" über ein "Proof of Concept" zu führen, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin. Der Parlamentarier sieht darin eine vertane Chance für "mehr digitale Souveränität". Die Open Source Business Alliance warnt, dass mit der Einführung Abhängigkeiten "zementiert" werden können. In dem Verband sind 190 Unternehmen organisiert, darunter einige Microsoft-Konkurrenten. (Handelsblatt)

BRILLIANCE AUTO - Der in akuten Zahlungsschwierigkeiten steckende staatskontrollierte chinesische Autobauer Brilliance Auto Group Holdings sieht sich einer Reihe von Klagen seitens chinesischer Bankengläubiger und Bondinvestoren gegenüber, die sich auf Zahlungsansprüche in Höhe von 3 Mrd. Yuan (umgerechnet 390 Mill. Euro) summieren. Brilliance Auto ist die Mutter des an der Hongkonger Börse gelisteten Pkw-Herstellers Brilliance China Automotive Holdings. Diese ist außerhalb Chinas vor allem als Joint-Venture- Partner von BMW bekannt und produziert in Gemeinschaftsunternehmen BMW-Markenfahrzeuge für den chinesischen Markt, tritt aber auch mit der zuletzt wenig erfolgreichen Eigenmarke Brilliance auf. (Börsen-Zeitung)

