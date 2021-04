Medieninformation

Baloise investiert in dänisches Peer-to-Peer Car-Sharing-Unternehmen "GoMore"

Basel, 8. April 2021. Die Baloise investiert rund 5 Mio. EUR in das dänische Peer-to-Peer-Carsharing-Unternehmen GoMore und erweitert damit ihr Mobilitätsökosystem um eine wichtige strategische Komponente. GoMore ist in mehreren europäischen Märkten ein etablierter Mobilitätsdienstleister im Bereich Carsharing und Leasing. Die Investition der Baloise gibt dem bereits rasanten Wachstum von GoMore zusätzlichen Treibstoff und beschleunigt nun eine geplante Expansion in weitere europäische Länder.

Die Baloise hat an ihrem letztjährigen Investorentag angekündigt, in ihrer strategischen Phase bis 2025 die Ökosysteme Mobilität und Heim massgeblich zu erweitern. Mit der Investition von rund 5 Mio. EUR in das dänische Carsharingunternehmen "GoMore" baut sie nun ihr Ökosystem Mobilität weiter aus und zielt mit dem Investment auf den schnell wachsenden Markt für nachhaltige Mobilität. GoMore ermöglicht es ihren Mitgliedern, private Autos, die zu einem wesentlichen Teil auch als Leasingfahrzeuge über GoMore günstig zur Verfügung gestellt werden, durch Autovermietung und Ridesharing zu teilen. Diese Angebote ergänzen ideal die bestehenden Services im Ökosystem Mobilität, die durch bestehende Partner wie zum Beispiel Mobly, Gowago, Ben Fleet Services, Stratos, Drivolution oder aboDeinauto erbracht werden.

Mit mehr als 2,6 Millionen Mitgliedern in Dänemark, Schweden, Finnland und Spanien ist GoMore einer der Hauptakteure bei der nachhaltigen Transformation der modernen Mobilität in Europa und somit ein bereits etabliertes Start-up-Unternehmen. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie will die Baloise diese Transformation des Individualverkehrs vorantreiben und unterstützt mit ihrer Investition die Expansion von GoMore in Europa.

"Die Zusammenarbeit mit GoMore wird unsere bestehenden Nachhaltigkeitsbemühungen im Ökosystem Mobilität weiter vorantreiben. Die Investition spiegelt somit nicht nur unseren Glauben an GoMore wider, sondern auch die Notwendigkeit, zum Schutz der Umwelt verstärkt Sharing-Modelle anzubieten. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Element im Aufbau eines europäischen Mobilitäts-Ökosystems, sodass dieses auch im Hinblick auf die notwendige Reduktion der CO 2 -Emissionen seinen Beitrag leisten kann. GoMore hat schon länger bewiesen, dass sie Dienstleistungen anbieten, die den modernen Mobilitätsbedürfnissen entsprechen und gleichzeitig eine sinnvolle Art der Fortbewegung fördern", sagt Baloise Group CEO Gert De Winter.

Wichtige Partnerschaft für einen nachhaltigen Transport

Nachhaltiger Personentransport kann neben der Entwicklung von umweltfreundlicheren Transportmitteln auch erreicht werden, indem die bestehenden Vehikel besser ausgelastet werden. Die Produktion eines einzigen Autos stösst mehrere Tonnen CO 2 aus, das durchschnittliche Auto in Europa steht dann aber mehr als 23 Stunden am Tag still. GoMore ist überzeugt, dass eine bessere Nutzung von Autos notwendig ist, um das Ziel eines nachhaltigen Individualverkehrs zu erreichen und damit die Rendite der Mobilität die CO 2 -Investition in jedes einzelne Auto aufwiegt. Dafür entwickelt GoMore ständig neue Carsharing-Konzepte, um den Bedürfnissen von Privatpersonen und Unternehmen gerecht zu werden und möglichst vielen Menschen den Verzicht auf ein eigenes Auto zu ermöglichen, ohne die Mobilität zu beeinträchtigen. So entsteht ein Mehrwert für Kunden mit gleichzeitigem positivem Effekt für die Umwelt.

Die private Autovermietung ermöglicht Autobesitzern den einfachen Sprung ins Carsharing innerhalb einer vertrauensvollen Gemeinschaft, während die schlüssellose Sharing-Technologie von GoMore Keyless diese so komfortabel wie möglich macht. GoMore's Leasinggeschäft sorgt dafür, dass umweltfreundliche Neuwagen fürs Teilen zur Verfügung stehen, während Ridesharing den Menschen hilft, ihr gemeinsames Ziel auf die klimaeffizienteste Weise zu erreichen.

"Wir besitzen viel zu viele Autos, und wir nutzen sie sehr schlecht. Aber durch das Teilen von Autos müssen weniger Menschen eines besitzen, was Platz für mehr Leben schafft - und weniger Platz für ungenutzte Autos. Die Baloise ist in spannenden Märkten tätig und wird ein wichtiger Partner sein, um sicherzustellen, dass unser Carsharing-Konzept auf so viele Autos und Kunden wie möglich ausgeweitet wird. Letztlich trägt dies dazu bei, den Autobesitz zu reduzieren", sagt Matias Møl Dalsgaard, CEO von GoMore.

Mit der Investition baut die Baloise ihr Ökosystem Mobilität mit einer wichtigen Komponente weiter aus, unterstützt und beschleunigt die europäische Expansionsstrategie von GoMore und hilft Menschen, Autos zu teilen und somit den Autobesitz zu reduzieren.

Weitere Kooperationspartner gesucht

Die jüngste Investition und Kooperation der Baloise im Bereich Mobilität soll nicht die letzte sein. Aus diesem Grund hat sie neu die Website www.baloise.com/mobility lanciert, über die sich interessierte Startups aus dem Mobilitätsbereich über die Zusammenarbeit mit der Baloise informieren können. Zudem besteht die Möglichkeit, über die Seite die Pitchdecks hochzuladen oder einen Kennenlerntermin zu vereinbaren.

Über GoMore

GoMore ist ein dänischer Carsharing-Service und mit mehr als 2,6 Millionen Mitgliedern in Dänemark, Schweden, Finnland und Spanien das führende Unternehmen der nordischen Region in der Sharing Economy. Wenn wir Autos teilen, müssen weniger Menschen ein Auto besitzen. Auf diese Weise reduzieren wir die CO2-Emissionen, nutzen die vorhandenen Ressourcen besser und schonen unseren Planeten.

Die Plattform von GoMore bietet private Autovermietung, Leasing und Ridesharing. Die private Autovermietung ermöglicht es Autobesitzern, ihr Auto an Nachbarn zu vermieten, wenn es sonst geparkt wäre. Ein privates Mietauto mit installierter GoMore Keyless-Technologie wird im Durchschnitt von 12 Familien geteilt, alles über die GoMore-App und ohne Schlüsselübergabe. Leasing ermöglicht es, ein eigenes Auto zu haben und es zu vermieten, wenn es nicht gebraucht wird. Das gilt auch für Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und andere Gemeinschaften. So werden Leasingkosten und Klimabilanz reduziert. Mit Ridesharing können Sie sich eine Fahrt mit netten Menschen teilen, die das gleiche Ziel ansteuern. Das ist die sozialste und effizienteste Art, Autos zu nutzen.