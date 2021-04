Die Wochenmitte bringt die Konsolidierung beim DAX voran, doch reicht diese im Aktienindex schon aus für einen neuen Schwung? Einleitung der Konsolidierung Über den starken Trend im DAX hatten wir in den letzten Tagen zur Genüge gesprochen. Es gab bisher kein Zeichen der Schwäche, doch dies änderte sich nun zur Wochenmitte hin. Nach dem starten Start nach Ostern fand der DAX am Dienstag bereits keinen Anschluss an die morgendlichen Aufschläge und ...

