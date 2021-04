CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument ELQC LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.04.2021The instrument ELQC LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE ETF is traded cum capital adjustment on 08.04.2021 and ex capital adjustment on 09.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument IHCB NL0000360618 SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.04.2021The instrument IHCB NL0000360618 SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.04.2021 and ex capital adjustment on 09.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument LS6 SE0002756130 CLINICAL LASERTHERM.SYS B EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021The instrument LS6 SE0002756130 CLINICAL LASERTHERM.SYS B EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument US55378G1022 CARECLOUD INC. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021The instrument US55378G1022 CARECLOUD INC. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument B0R NZBRLE0001S4 BATHURST RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.04.2021The instrument B0R NZBRLE0001S4 BATHURST RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.04.2021 and ex capital adjustment on 09.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument US5537771033 MTS SYST. DL -,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021The instrument US5537771033 MTS SYST. DL -,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument HSD1 US05366Y2019 AVIAT NETWORKS INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021The instrument HSD1 US05366Y2019 AVIAT NETWORKS INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument D2L FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 3,80 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021The instrument D2L FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 3,80 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument C73 CA2284191079 CROWN MINING CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.04.2021The instrument C73 CA2284191079 CROWN MINING CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.04.2021 and ex capital adjustment on 09.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument 8NQ CA14965K1093 CAVU MINING CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021The instrument 8NQ CA14965K1093 CAVU MINING CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument D2EP CA00653U1030 ADASTRA LABS HOLDINGS LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021The instrument D2EP CA00653U1030 ADASTRA LABS HOLDINGS LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021