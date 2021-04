The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2021ISIN NameUS64952XBZ33 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 16/21USU94808AB56 WW INTERNATIONAL 17/25US06675GAH83 BQUE F.C.MTL 16/21 REGSAU3CB0252328 VW FINANCIAL SERV. 2021US06367T4W71 BK MONTREAL 18/21 MTNDE000LB00846 LBBW GLENCORE BOAP 15/21XS1807499857 VOLKSW.FIN.SERV 18/21 MTNUS89236TEV35 TOYOTA MOTOR CRED18/21FLRFR0011033125 ARKEA HOME LOANS 11/21MTNUS89236TEU51 TOYOTA MOTOR CRD 18/21MTNXS0461382524 DT.BK.LOND.NTS.16/21XS1392936651 JFM 16/21 MTN REGSXS1394760182 JAPAN TOBACCO 16/21 MTNDE000HLB4M48 LB.HESS.THR.CARRARA05G/15XS1389922250 ORIX CORP. 16/21 MTNAU3CB0228716 LANDWIRT.R.BK 15/21AD MTNUS06367T4X54 BK MONTREAL 18/21 FLR MTNDE000A0Z23G6 DEAG DT.ENTERTAINM. O.N.US00832J1025 AFTERPAY LTD UNSP.ADR/1