DJ Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland steigt im Januar

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Januar spürbar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 27.654 Wohnungen genehmigt. Das waren 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Januar 23.822 Wohnungen genehmigt. Dies waren 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser ist um 9,3 Prozent und die der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser um 5,7 Prozent gestiegen. Einen leichten Rückgang um 0,4 Prozent gab es bei der Zahl der Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser.

April 08, 2021 02:08 ET (06:08 GMT)

