08.04.2021 / 08:45

Görlitz, 08. April 2021: Der Aufsichtsrat der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hat heute Dr. Daniel Berndt (45) mit Wirkung zum 1. Mai 2021 als COO (Chief Operating Officer) in den Vorstand berufen. Er wird für das operative Geschäft des Fintechs verantwortlich sein und soll die Organisation für das geplante Wachstum weiterentwickeln.



Dr. Daniel Berndt begleitete von 2013 bis Ende 2019 als Chief Client Officer den Aufbau der Zinsplattform Raisin ("Weltsparen") in Berlin, wo er für das Partnerbank-Management, den Kundenservice, das KMU-Geschäft und Human Resources verantwortlich war. Davor arbeitete er siebzehn Jahre für die Deutsche Bank, die letzten fünf Jahre als Leiter des VertriebsServiceCenters mit rund 200 Mitarbeitern, wo er u.a. das Beschwerdemanagement und die Vertriebskommunikation verantwortete. Zuletzt war Dr. Berndt Berater für Startups und Business Process Outsourcing und begleitete die Nürnberger TurnFriendly Software GmbH als COO bei operativen Themen sowie der Planung von Zusatzangeboten zu ihrem SaaS-Modell. Er hat Betriebswirtschaftslehre und Sozioökonomie studiert und später nebenberuflich in Soziologie promoviert.



"niiio will organisch und durch Zukäufe wachsen und dafür braucht das Unternehmen entsprechende Strukturen und ein professionelles Management. Dr. Daniel Berndt verfügt über die relevanten Erfahrungen sowohl im traditionellen Bankgeschäft als auch beim Aufbau eines erfolgreichen FinTechs, um gemeinsam mit unserem CEO und Gründer Johann Horch die Organisation systematisch auf- und auszubauen", kommentiert Steffen Seeger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der niiio finance group AG. "Damit haben wir jetzt ein starkes Vorstandsteam, das das Unternehmen auf die nächste Stufe heben kann."



CEO Johann Horch ergänzt: "Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns und zeigt, dass wir die im Rahmen der Kapitalerhöhung angekündigten Maßnahmen jetzt auch Schritt für Schritt umsetzen."





"Ich kenne die niiio finance group schon seit meiner Zeit bei Raisin und bin überzeugt, dass wir die ehrgeizigen Wachstumsziele gemeinsam erreichen können, wenn die Organisation entsprechend aufgestellt und vorbereitet ist", betont Daniel Berndt. In seiner Rolle als COO wolle er die Organisation in die Lage versetzen, künftig auch substanzielle Skaleneffekte zu erzielen.







Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement. Als "Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 37 hochqualifizierte Mitarbeiter.





