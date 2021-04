Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag befestigt starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn ein klares Plus von 0,46 Prozent. Am Vortag war der heimische Leitindex über den gesamten Handelstag auf der Stelle getreten.Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich ein klar positiver Handelsstart ab. Die Aussicht auf eine noch ...

