Der Dividendenaristokrat Fresenius (WKN: 578560) setzt zu einem leichten Turnaround an. Wenn wir einen Blick auf die Performance seit dem 4. Februar werfen, so erkennen wir, dass die Anteilsscheine von 34,59 Euro auf das derzeitige Kurslevel von 38,70 Euro (07.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) gestiegen sind. Das entspricht immerhin einem soliden Plus von rund 11,9 % innerhalb von fast zwei Monaten. Ist der Turnaround nachhaltig, geht er möglicherweise noch weiter? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...