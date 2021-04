Gute News von Daimler. Eine starke Nachfrage im wichtigsten Einzelmarkt China hat die Verkäufe der Kernmarke des Autobauers im ersten Quartal angetrieben. Darüber hinaus gibt eine neue Kaufempfehlung der Bank of America.Die weltweiten Auslieferungen der Stammmarke Mercedes-Benz kletterten in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf 581.270 Autos, wie Daimler am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.In China, dem größten Automarkt der Welt, wuchs der ...

