Bei Nordex folgt derzeit eine Erfolgsmeldung auf die nächste. Auch am Donnerstag kann der Turbinenbauer einmal mehr einen neuen Auftrag vermelden. Der stammt diesmal aus der Türkei. An der Börse kommt dies gut an, die Aktie nähert sich nach dem Rücksetzer am Mittwoch wieder ihrem Mehrjahreshoch.Nordex liefert 39 Anlagen des Typs N11/4800 der Delta4000-Serie für den zweiten Bauabschnitt des Windparks "Istanbul" über insgesamt 187 Megawatt. Zu dem Auftrag gehört auch ein Premium-Service-Vertrag über ...

