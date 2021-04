Nachdem es mit der K+S-Aktie von Oktober 2020 an zwischenzeitlich um fast 100 Prozent nach oben ging, setzte bei den Anteilen des Düngemittel- und Salzproduzenten Anfang 2021 eine Korrekturphase ein. Diese könnten Anleger nach Ansicht der Experten der Baader Bank weiterhin zum Einstieg nutzen. So hat Baader-Analyst Markus Mayer die MDAX-Titel erneut mit "Add" eingestuft. Das Kursziel beziffert er unverändert auf 11,00 Euro, was 26 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liegt. Mayer betonte, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...