Guten Morgen, der DAX ist wie erwartet an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 15.300 Punkten nach unten abgeprallt, hat an den beiden Vortagen aber nur eine kleine Abwärtskorrektur durchgeführt. Im Verlaufstief wurden am Vortag nur 15.160 Punkte erreicht. Normalerweise laufen Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend im Tageschart bis zum 10er-EMA, der aktuell bei 14.950 Punkten verläuft. ...

