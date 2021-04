Acht Prozent ging es am Mittwoch abwärts mit der Aktie von Plug Power. Der Grund: Piper-Sandler-Analyst Pearce Hammond ist skeptischer für den Wasserstoff-Player. Charttechnisch wird es nun spannend: Gelingt doch noch das Break über den Abwärtstrend? Oder geht der Blick in Richtung 200-Tage-Linie?Piper-Sandler-Analyst Hammond hat das Kursziel für Plug von 48 auf 42 Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen.Das Unternehmen bleibe zwar gut positioniert, im als First Mover bei Entwicklung ...

