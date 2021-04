DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Erlebnis Akademie AG schließt Kapitalerhöhung mit Vollplatzierung erfolgreich ab



08.04.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erlebnis Akademie AG schließt Kapitalerhöhung mit Vollplatzierung erfolgreich ab Bad Kötzting, 8. April 2021 - Die Erlebnis Akademie AG hat gestern ihre Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot und anschließendem Private Placement erfolgreich beendet. 88,6 % der angebotenen 404.142 neuen Aktien waren im Rahmen der Bezugsrechtsausübung durch bestehende Aktionäre im Bezug und Überbezug gezeichnet worden. Die verbleibenden 45.966 neuen Aktien waren im Rahmen eines Private Placements interessierten Investoren zur Zeichnung angeboten worden. Die Privatplatzierung war deutlich überzeichnet. Insgesamt fließen dem Unternehmen durch die Kapitalerhöhung 5,25 Mio. Euro zu. "Die Kapitalerhöhung gibt uns zusätzlichen Freiraum für die Umsetzung neuer Projekte und wir sind von der Resonanz der Aktionäre und Investoren vor allem vor dem Hintergrund des aktuellen Umfelds begeistert", so Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Mit der Eröffnung von zwei weiteren Standorten in 2021 und dem geplanten Baustart drei weiterer Baumwipfelpfade im In- und Ausland wird das aktuelle Geschäftsjahr trotz der Einschränkungen durch die Pandemie eines der ereignisreichsten und gemessen an der Zahl der Projekte wachstumsstärksten Jahre seit Gründung der eak." Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Erwerb angeboten. Der Bezugspreis betrug 13,00 Euro je neue Aktie. Mit Eintragung in das Handelsregister werden die neuen Aktien in die bestehende Notierung einbezogen und zum Handel zugelassen. Mit der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 404.142 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf 2.424.856,00 Euro erhöht. Die Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC) begleitet.

Über die Erlebnis Akademie AG Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang neun Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von ca. 50 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)] und in Slowenien [Pohorje (2019)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2019 besuchten insgesamt mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. Kontakt Investor Relations (eak) Erlebnis Akademie AG

Johannes Wensauer

T +49 9941 / 90 84 84-0

ir@eak-ag.de Kontakt Investor Relations (Better Orange) Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair/Vera Müller

T +49 89 / 889 69 06-22

eak@better-orange.de

Disclaimer/Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe bzw. Veröffentlichung in den USA (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine derartige Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, bestimmt.



Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Erlebnis Akademie AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

08.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de