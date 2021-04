Unterföhring (ots) - "Ich bin aufgeregt! Die Schule habe ich nie wirklich gemocht", verrät "Die Prinzen"-Sänger Sebastian Krumbiegel. Wie gut meistert er die Prüfungen in der vierten Folge von "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag, 9. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1? Gemeinsam mit Moderatorin Janin Ullmann, Schauspieler Axel Prahl und Comedian Özcan Cosar stellt sich der Musiker im VIP-Team den Schulaufgaben von Luke Mockridge. Die Stars versuchen, sich gegen die Schüler:innen der Grundschule Franz Leuninger (Mengerskirchen) und des Franziskus-Gymnasiums (Nonnenwerth) zu behaupten. Welches Team glänzt in Sport, punktet in den Fächern Deutsch, Mathe oder Erdkunde und gewinnt einen schönen Schulzuschuss von 20.000 Euro?"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" wird produziert von LuckyPics in Zusammenarbeit mit Brainpool. LuckyPics ist ein Joint Venture zwischen Luke Mockridge und Brainpool TV GmbH. Luke Mockridge ist somit Co-Produzent der "LUKE!"-Shows."LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" - freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynFotos zu "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" unter http://presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169email: petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4883769