MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Mit einem weiteren soliden Quartal könne der Softwarekonzern weiter Vertrauen von Investoren zurückgewinnen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil könnten sich Berichte, denen zufolge Google bei der Finanz-Software von Oracle zu SAP wechseln will, im ersten Quartal möglicherweise als hilfreich erwiesen haben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 07:42 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

DE0007164600