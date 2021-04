Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notierte gestern im Tageshoch bei 172,06; im Nachmittagshandel setzte dann jedoch leichter Abgabedruck ein, sodass nur noch ein kleiner Gewinn übrigblieb, so die Analysten der Helaba.Bei der Versteigerung der Bundesobligation hätten die Investoren eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von -0,66% erzielt. Das Bid/Cover-Ratio habe bei 1,71 gelegen. Italienische Papiere hätten gestern unter Einfluss zweier großvolumiger Auktionen via Syndikat (50 und 7 Jahre, insg. 12 Mrd. EUR) gestanden. Aktuell liege der 10J-Spread gegenüber Bunds bei 101 Basispunkten. Auch Portugal habe gestern zehnjährige Titel via Syndikat platziert. Hier liege die 10J-Renditedifferenz momentan bei 56 Basispunkten. ...

