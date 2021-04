VANCOUVER, B.C., 8. April 2021 - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein in Kryptowährungszahlungen tätiges Unternehmen, freut sich, weitere Rekordergebnisse zu Kryptowährungstransaktionen in seinem Ökosystem bekanntzugeben.

Das Unternehmen führte im März Transaktionen im Wert von mehr als 19.000.000 Dollar aus, ein Wachstum von 172 % gegenüber dem im Februar erzielten Volumen und 122 % gegenüber Januar. Dieses Wachstum baut auf den im Februar erzielten 6,7 Millionen Dollar und im Januar erzielten 8,2 Millionen Dollar auf.

"Wir kommen im Jahr 2021 so richtig in Schwung, mit einem weiteren Monatsrekord im Transaktionsvolumen", äußerte Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. "Die Tatsache, dass unser Team Monat für Monat und Jahr für Jahr solche bedeutenden Wachstumszahlen erreicht, zeugt von unserer Fähigkeit, unseren Geschäftsplan umzusetzen, ständig neue Händler und Partner zu gewinnen und unseren Aktionären langfristige Wertschöpfung zu bieten".

Mehrere wichtige Antriebsfaktoren beschleunigen das Wachstum im monatlichen Transaktionsvolumen,

wie z. B:

- Eine Marketingkampagne über alle Kanäle, die 507 Konvertierungen mit durchschnittlich 1 Dollar CPC (Cost-per-Click) und 34 Dollar CPA (Cost-per-Action) und einen Umrechnungskurs bis auf 9 % im März erzielte

- Ein sprunghafter Anstieg im Interesse von Partnern, wobei das Unternehmen während der letzten 60 Tage 10 - 15 neuen Partnerkontakten pro Woche nachging und dabei eine Erfolgsrate von 40 % im März erreichte

- Aktivierung des europäischen Marktes und steigende Abwicklung europäischer Händler dank einer deutschen Niederlassung

Das Unternehmen will diesen Schwung beibehalten und noch weiter verstärken und baut seine weltweite Belegschaft mit Positionen in Verkaufs- und Finanzleitung und Kundenbetreuung aus und verdoppelt sein Entwicklungsteam.

"Die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen der Weltklasse hat höchste Priorität für die Teams in allen unseren Märkten", ergänzte Herr Moore. "Ich bin besonders stolz auf das starke Wachstum im letzten Monat des ersten Quartals im Jahr 2021, was uns den Weg zu weiterem Wachstum im 2. Quartal 2021 ebnet. Die steigende Zahl an globalen Händlern, mehr Partnerschaften und der Erfolg unserer Partner- und Marketingkampagnen beweisen, dass all die Arbeit, die wir im Jahr 2020 in den Markt investiert haben, Früchte trägt und beginnt, Dividenden zu erzielen".

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business ("MSB") bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über das Anlegerservice unter investor@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57741Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57741&tr=1



