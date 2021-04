NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted mit Blick auf einen Großauftrag für seegestützte Windenergieanlagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1100 dänische Kronen belassen. Es gebe Indizien dafür, dass die Dänen hieraus letztlich einen positiven Kapitalwert erlösen können, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darauf ließen die Spezifikationen der Ausschreibung für diesen Windparks schließen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 02:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 02:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060094928

