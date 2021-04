Amsterdam (ots/PRNewswire) - Krypt ist stolz darauf, Frederik Pena-Tolivia als Solution Director im Team willkommen zu heißen, um die SAP GTS Practice für die europäische Region zu leiten. Frederik kommt zu Krypt mit umfangreicher Expertise in einer Vielzahl von Branchen wie Einzelhandel, Life Science & Health Care, Automotive, Finanzen, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Fertigung und Energie.Frederik hat einen Abschluss in Angewandter Informatik mit einer Spezialisierung in Business IT - SAP. Er hat außerdem mehrere SAP-Zertifizierungen, darunter HANA Support Associate und Technology Associate SAP S/4HANA. Seine Fähigkeiten qualifizieren ihn in einzigartiger Weise, Kunden mit den richtigen Technologien und Lösungen zu beraten. Er ist auf SAP GTS spezialisiert und hat an über 25 wichtigen GTS-Projekten auf der ganzen Welt gearbeitet. Diese Projekte umfassten mehrere Full-Life-Cycle-SAP-GTS-Implementierungen über alle SAP-GTS-Module sowohl für SAP- als auch für Non-SAP-Feeder-Systeme.Seine Kernkompetenz liegt in vollautomatischen Projekten für Kunden bei der Durchführung von E-Filing ohne manuelle Eingriffe, der Einrichtung von E-Filing in mehreren Ländern mit unterschiedlichen Behörden, speziellen Zollverfahren und der Einrichtung der Broker-Schnittstelle für die Zolllösung als Standard Broker Enablement Funktionalität von SAP. Die meisten Projekte, an denen er mitgewirkt hat, umfassten umfangreiche Erweiterungen von SAP GTS in allen Funktionalitäten & verschiedener Middleware."Die Situation im globalen Handel wird von Tag zu Tag komplexer.Handelskriege, Brexit, FTAs sind nur einige Themen, die Unternehmen dazu veranlassen, nach Lösungen zu suchen, um ihre Global Trade Solution in Richtung eines automatisierten Systems zu transformieren.Mit über 25 Projektimplementierungen von SAP GTS freue ich mich darauf, meine Expertise/Erfahrung bei Krypt einzubringen und den Kunden dabei zu helfen, die beste Lösung zu definieren und sie zu einer erfolgreichen Implementierung zu führen. Ich glaube fest daran, dass man mit harter Arbeit und Anstrengung alles erreichen kann", sagte Frederik Pena-Tolivia.In seiner Freizeit reist Frederik gerne, liest zu verschiedenen Themen oder arbeitet für den Webshop Bakery Bakingromi, den er zusammen mit seiner Verlobten gegründet hat.Krypt ist seit 2008 weltweit als SAP-Partner für Global Trade & Supply Chain tätig. Wir haben eine globale Präsenz mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Großbritannien und Irland. Krypt hat Hunderten von Kunden in 35 Ländern geholfen, ihre SAP-Investitionen zu nutzen, um Kosten zu senken, die Effizienz zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.Um mehr über Krypt-Produkte/Dienstleistungen zu erfahren, fordern Sie bitte eine DEMO an oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1482155/Frederik_Orange_Full_Size.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443210/krypt_logo_transparent_Logo.jpgOriginal-Content von: Krypt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153481/4883835